La moglie, i figli, il curriculum, la vita privata e le info di Wikipedia: ecco chi è Carlo Cottarelli, l’uomo designato a sostituire Conte

Chi è Carlo Cottarelli? Fino a questa sera il nome, probabilmente, non avrebbe detto nulla a tanti milioni di italiani. Ma dopo la decisione di Giuseppe Conte di rimettere il mandato nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Potrebbe essere lui il prossimo presidente del consiglio. E allora ripercorriamo rapidamente tutti i tratti significativi della carriera e della vita politica di Cottarelli.

La biografia di Carlo Cottarelli

Nato a Cremona nel 1954, si è laureato in scienze economiche e bancarie. Ha lavorato nei governi guidati da Letta (come revisore della spesa pubblica) e Renzi (direttore esecutivo nel Board del Fondo Monetario Internazionale) e, dal 30 ottobre 2017, è il Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano.

La moglie di Carlo Cottarelli

La compagna di Carlo Cottarelli è Miria Pigato, donna impegnata nell’ambito dell’economia finanziaria, con una stimata e lunga carriera nel settore.

Il curriculum di Carlo Cottarelli

Dal settembre 1988 Carlo Cottarelli lavora per il Fondo monetario internazionale, nell’ambito del quale ha fatto parte di diversi dipartimenti: Dipartimento europeo, del quale è stato vicepresidente; il Dipartimento monetario e dei capitali; il Dipartimento Strategia, Politica e Revisione, occupandosi tra l’altro di riforma della sorveglianza; il Dipartimento Affari Fiscali. Nel 2001 è stato Senior Advisor nel Dipartimento Europeo come responsabile per la supervisione della attività del FMI in una decina di Paesi, ed è capo della Delegazione del FMI per l’Italia e per il Regno Unito.

I figli di Carlo Cottarelli

Dei figli di Carlo Cottarelli si sa molto poco. Ma una volta, a proposito dei figli, Cottarelli li menzionò in una lunga intervista al Corriere della Sera sui suoi ultimi anni vissuti in Italia: «Un anno pesante. La mattina spesso mi chiedevo: «Che ci faccio qui?” Poi durante la giornata passava. Rientrare dopo 25 anni d’America non è facile. Mi mancano il mio letto, la mia casa, i miei figli. Ventidue e vent’anni». Cottarelli, con la sua famiglia, ha vissuto per ben 25 anni a Washington DC.