Cottarelli lista ministri nuovo governo: ecco i nomi proposti dal nuovo Premier al presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il Premier Cottarelli sta definendo la lista dei ministri del nuovo Governo. La lista è in dirittura di arrivo e il premier è atteso al Quirinale alle 16.30, dove verrà accolto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Due le caratteristiche di questo governo: sarà snello e avrà al suo interno esponenti prestigiosi, anche se il rischio che sia di brevissima durata è molto alto.

Ecco chi sono i nuovi ministri

ECONOMIA: Carlo Cottarelli ad interim

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Raffaele Cantone

GIUSTIZIA: Paola Severino

INTERNI: Francesco Paolo Tronca

ESTERI: Elisabetta Belloni

AFFARI EUROPEI: Enzo Milanesi

LAVORO: Enrico Giovannini

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda il Ministero dello Sport. Per il momento la carica ricoperta dall’uomo di fiducia di Renzi, Luca Lotti, non dovrebbe essere riassegnata ad una nuova figura. A pesare su questo aspetto anche la fragilità del nuovo Governo che sta per nascere, che ha la necessità di essere snello il più possibile.

Resta una forte turbolenza sui mercati. Matteo Salvini e Luigi Di Maio vanno all’attacco: “Lo spread oggi è schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ministri, ma l’incertezza che oggi regna sovrana. Se il Governo del Cambiamento fosse partito, oggi avremmo un governo politico“. Martina del PD, invece, ha fatto il punto sulla situazione che si va a delineare nei rapporti con Mattarella: “Il PD sostiene con piena convinzione l’operato del Presidente Mattarella e la scelta di varare un Governo neutrale che porti alle elezioni anticipate. E proprio per rispettare il carattere di neutralità politica del Governo credo che sia opportuno che il PD si astenga sul voto di fiducia. Convocheremo a breve e prima della fiducia la Direzione nazionale e lì decideremo“.