Chiellini ancora alla Juventus: due record per il capitano bianconero

Due anni ancora per Giorgio Chiellini alla Juventus: capitano a caccia di record. Nel mirino Scirea e Buffon

Giorgio Chiellini ha rinnovato il suo contatto per la Juventus per due anni: avanti fino al 2023 con la maglia bianconera per puntare i record e il Mondiale 2022 in Qatar.

La Gazzetta dello Sport individua due obiettivi: il terzo posto per presenze con la maglia della Juve (Chiellini fermo a 535 con Scirea a 552 nel mirino) e i trofei vinti da Buffon in bianconero, 21 per il portiere e 19 per il capitano.