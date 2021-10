Chiellini: «Ronaldo? Per noi sarebbe stato meglio se fosse andato via prima»

Giorgio Chiellini è tornato sull’addio di Cristiano Ronaldo durante un’intervista a DAZN. Le sue parole.

L’addio alla Juve di Ronaldo ha sorpreso quasi tutti. Giorgio Chiellini, nel corso dell’intervista concessa a Dazn per ‘Linea Diletta’ (in uscita il 27 ottobre), ha svelato un retroscena sulla cessione del fuoriclasse portoghese al Manchester United.

ADDIO RONALDO – «Che in estate potesse andare via l’avevo percepito perché secondo me eravamo arrivati ad un punto del rapporto in cui Cristiano aveva bisogno di nuovi stimoli e di una squadra che giocasse per lui, perché quando trova una squadra del genere lui è sempre decisivo e l’ha dimostrato anche in questo mese. Non mi sorprende perché l’ha dimostrato in tutto il corso della sua carriera ed anche nei tre anni che stato con noi. Qui alla Juventus è in atto un programma di ringiovanimento e di ripartenza. Chiaro che se Ronaldo fosse rimasto sarebbe stato un valore aggiunto e lo avremmo sfruttato volentieri, ma poteva anche starci che decidesse lui di ripartire da una squadra più concentrata sul presente piuttosto che sul futuro. È andato via il 28 di agosto, sicuramente per noi sarebbe stato meglio se fosse uscito prima anche per prepararci meglio. Qualcosa abbiamo pagato. Non è stata una cosa difficile da metabolizzare, ma un piccolo shock te lo crea e secondo me abbiamo pagato qualcosa proprio in termini di punti nelle prime partite. Fosse andato via il primo di agosto, avremmo avuto tempo per prepararci meglio e saremmo arrivati all’inizio del campionato un po’ più pronti».