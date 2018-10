Chiesa e Arias: il Napoli fa sul serio

Il Napoli pensa a come rinforzare la squadra di Ancelotti. Nel mirino di De Laurentiis il duo Chiesa-Arias

Il Napoli di Carlo Ancelotti è la seconda forza del campionato. Secondo il tecnico ci sono i presupposti per costruire qualcosa di importante e il presidente De Laurentiis, tra gennaio e giugno, potrebbe mettere mano al portafogli per ingaggiare nuovi campioni da regalare al suo allenatore. Nel mirino del Napoli c’è il duo Chiesa–Arias. A gennaio il club azzurro potrebbe tentare un nuovo affondo per il terzino destro colombiano, trattato in estate, poi finito all’Atletico Madrid di Simeone.

Il giocatore non sta trovando molto spazio e potrebbe partire. Il Napoli, secondo Il Corriere dello Sport, è ancora sulle tracce del giocatore e potrebbe arrivare in Italia a gennaio. Sarebbe un’opzione in più per permettere a Ghoulam di rientrare senza fretta. L’obiettivo numero uno degli azzurri però rimanere Federico Chiesa. De Laurentiis ha ammesso più volte di aver tentato l’acquisto del giocatore ma senza riuscirci. Il presidente del Napoli è pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per il gioiellino della viola e della Nazionale ma potrebbero non bastare nonostante l’intesa con i Della Valle (in caso di cessione, gli azzurri saranno i primi ad essere avvisati). Altri nomi seguiti: Dolberg dell’Ajax e Lobotka del Celta Vigo. Il mercato sta già scaldando i motori.