Chiesa: «Euro 2020 posticipato? E’ un bene, sarà un’Italia più esperta»

Chiesa è convinto che lo slittamento di Euro 2020 sia un vantaggio per l’Italia: le parole dell’esterno della Nazionale di Mancini

Intervistato da Sky Sport, Federico Chiesa ha commentato lo slittamento degli Europei. Ecco le parole del giocatore dell’Italia di Mancini e della Fiorentina.

«Sarà un’Italia più forte? Certamente. Avremo un anno in più di maturazione calcistica. Permetterà a calciatori forti come Zaniolo di recuperare e di arrivare al meglio. Un anno in più ci aiuterà ad arrivare all’appuntamento con la Nazionale con maggiore esperienza».