Joe Barone e Giancarlo Antognoni sono a colloquio con Federico Chiesa direttamente sul pullman della Fiorentina

Come riportato da Sky Sport, in questi minuti, a Manhattan, sarebbe andato in scena un colloquio tra Joe Barone, Giancarlo Antognoni e Federico Chiesa.

L’incontro è avvenuto direttamente sul pullman della Fiorentina, dopo che tutta la squadra è scesa per andare a fare una gita in barca sul fiume Hudson. Il colloquio tra i tre è durato circa 20 minuti, ma l’attaccante viola deve ancora scendere dal veicolo.