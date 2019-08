Chiesa Fiorentina, è stallo: vertice tra le parti congelato

La Fiorentina e Federico Chiesa continuano la loro personale battaglia. Il vertice tra le parti è stato rimandato

E’ ancora stallo tra Federico Chiesa e la Fiorentina. Questa, scrive La Gazzetta dello Sport, doveva essere anche la settimana dell’atteso confronto tra Joe Barone, Daniele Pradè ed Enrico Chiesa. Ma il vertice non ci sarà.

La società è impegnata a 360° sul calciomercato. La dirigenza viola non ritiene che questo sia il momento giusto per affrontare la questione. Il giocatore si allena con professionalità ma con zero sorrisi. Meglio attendere per proporre il rinnovo: questo il pensiero dei viola.