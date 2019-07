Chiesa Fiorentina, Montella parla del futuro dell’attaccante

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato dell’arrivo di Commisso e del futuro di Chiesa

Dal ritiro della Fiorentina a Chicago, città nella quale domani andrà in scena la prima sfida di ICC contro il Chivas Guadalajara, ha parlato l’allenatore dei viola, Vincenzo Montella. Ecco le sue parole riportate da Firenzeviola: «La sfida col Chivas? Qualche indicazione queste partite ce le daranno, anche per valutare i giocatori che hanno calcato meno il campo da gioco. Domani la squadra affronterà il Chivas e loro saranno di sicuro più pronti fisicamente. Noi non abbiamo giocatori in grado di superare i 45 minuti, quindi giocheranno praticamente tutti».

«Il futuro di Chiesa? Io devo sentire ancora una presa di posizione da parte di Chiesa o del suo entourage. Ora, non so se qualcuno ha altre informazioni ma fino a prova contraria Chiesa è un calciatore della Fiorentina. Non ci sono problemi. L’arrivo di Commisso? Il Presidente vorrà stare vicino alla squadra. Ci sarà anche Federico e sicuramente gli parlerà così come farà con tutti i calciatori o con tutto lo staff. Non ho dubbi su questo: lui e Barone parlano con tutti».