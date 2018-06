La Juventus tenta Federico Chiesa: il calciatore può diventare bianconero, restando un anno a Firenze. Alla Fiorentina va Pjaca?

La Juventus ha un piano per Federico Chiesa. Il giocatore della Fiorentina, classe 1997, è considerato uno dei migliori talenti del nostro calcio e la Juve gli ha messo gli occhi addosso. Secondo Il Corriere dello Sport, i bianconeri sono pronti a tutto pur di convincere i viola ma attenzione anche a Inter e Napoli. La Juve sarebbe disposta a mettere sul piatto i 60 milioni di euro richiesti dai gigliati, inserendo nell’affare anche Marko Pjaca e lasciando in prestito il giocatore per un anno ai viola.

Un’operazione ‘alla Caldara’, con la Juve che si garantirebbe uno dei migliori talenti italiani e con la Fiorentina che potrebbe avere, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto per i bianconeri, il giovane talento croato. Pjaca viene da un lungo infortunio e vuole giocare con continuità. La Fiorentina potrebbe garantirgli una maglia da titolare in un tridente da sogno, giovanissimo, composto da Chiesa, Simeone e, appunto, Pjaca. La Juve, in caso di rifiuto della Fiorentina, potrebbe giocarsi la carta del croato anche come sorta di prelazione per il figlio d’arte. I bianconeri fanno sul serio: pronto l’assalto a Federico Chiesa.