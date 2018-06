Federico Chiesa rimane alla Fiorentina? Mentre la Juventus, il Napoli e l’Inter lo seguono, il tecnico Stefano Pioli sembra volerlo blindare: le ultime news di mercato

Ci sono novità in casa viola: Stefano Pioli vuole blindare Federico Chiesa. Il talento della Fiorentina piace a molte squadre (come la Juventus) e ha intenzione di trattenere l’esterno. Il mercato non dipende da lui, ha rivelato il mister viola: «Credo sia evidente che Chiesa sia il giovane più forte che ci sia oggi in Italia, lo ha dimostrato anche in Nazionale. Mi piacerebbe rivederlo, ritrovarlo e allenarlo anche perché l’obiettivo della Fiorentina è migliorare la squadra. Sono un allenatore e non faccio il mercato».

«Noi tecnici sappiamo che è il calciomercato imprevedibile e che è difficile prendere decisioni quando si arriva a certe cifre, però l’obiettivo è quello di crescere e fare meglio con la squadra» è quanto ha detto Pioli ai microfoni di Sky Sport. L’ex parmense sarà alla guida della Fiorentina anche nel corso della prossima annata e spera di riuscire a trattenere Chiesa. Le ultime news danno la Juve avanti per il numero venticinque dei gigliati, ma attenzione sempre a Napoli e Inter, che in passato hanno mostrato un discreto interesse.