Ivan Perisic sblocca il risultato a Verona e porta avanti l’Inter. Il croato non trovava il gol da tantissimo tempo: ecco da quanto

Il gol dell’1-0 dell’Inter in casa del Chievo porta la firma di Ivan Perisic. Una vera e propria notizia in casa nerazzurra, visto che l’esterno croato stava vivendo un momento no dal punto di vista delle prestazioni. Inoltre, il numero 44 di mister Spalletti sembrava aver perso il feeling con il gol: l’ultima rete risale al 1° di settembre, quando i milanesi si sono imposti sul campo del Bologna per 3-0. La società spera che il giocatore possa risollevarsi e tornare a fare la differenza, come ha spesso fatto con la casacca dell’Inter.