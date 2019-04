Chievo-Napoli highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 32ª giornata della Serie A 2018/2019

Chievo-Napoli highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 32° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, i gialloblù di Domenico Di Carlo ricevono la squadra guidata da Carlo Ancelotti. Clivensi ultimi in classifica con 11 punti e reduci dalla sconfitta di Bologna; azzurri secondi (64) e provenienti dalla sconfitta europea in casa dell’Arsenal. Nella sfida d’andata, le due squadre pareggiarono per 0-o al ‘San Paolo’. Adesso è nuovamente Chievo contro Napoli: gialloblù ormai in Serie B, azzurri per rafforzare il secondo posto e rimandare la festa scudetto della Juventus. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

CHIEVO-NAPOLI 0-1 – Al 16′ del primo tempo, Kalidou Koulibaly sfrutta al meglio un corner battuto in mezzo. Il difensore del Napoli si fa trovare nel momento giusto al posto giusto, colpisce di testa e segna sulla sinistra.