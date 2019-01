Chievo, per l’attacco spunta il nome di Bergessio

Chievo alla ricerca di un nuovo attaccante: sul taccuino clivense è finito l’attaccante ex Sampdoria e Catania Gonzalo Bergessio

Per cercare di raggiungere una miracolosa salvezza, il Chievo si sta muovendo sul mercato. Il diktat della società di Campedelli è di trovare un attaccante da mettere a disposizione per Di Carlo. Viste le difficoltà con la SPAL a definire lo scambio Stepinski-Paloschi secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sul taccuino della dirigenza veronese è finito l’ex Sampdoria e Catania Gonzalo Bergessio.

Attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza (infelice) in Uruguay con la maglia del Club Nacional, il classe 1984 sottoscriverebbe un contratto per sei mesi. Nel corso della sua esperienza italiana ha messo a segno 37 goal con la maglia degli etnei (113 presenze) e solamente due con quella blucerchiata (in 27 presenze).