Chievo-Spal 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Chievo-Spal, 35ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Una ghiotta occasione per conquistare con qualche turno d’anticipo la sicura salvezza: questa è la missione della SPAL contro un Chievo ormai matematicamente retrocesso. Nonostante il suo destino sia già scritto da qualche settimana, gli uomini di Di Carlo sono riusciti a conquistare ben quattro punti su sei negli ultimi due turni, tra cui una sorprendente vittoria contro la Lazio. La squadra di Semplici, dunque, dovrà fare molta attenzione, dopo il positivo punto contro il Genoa nello scorso turno che avrebbe potuto già garantirgli la salvezza. Poche novità per il tecnico dei ferraresi, diverse, invece, per Di Carlo che proverà a lanciare nella mischia qualche giovane interessante come Vignato, Grubac e Karamoko. Ecco la cronaca live del match.

Chievo-Spal 0-0: tabellino

CHIEVO VERONA (3-4-1-2): Semper; Frey, Cesar, Andreolli; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Ndrecka; Vignato; Meggiorini, Grubac. Allenatore: Di Carlo

SPAL (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Felipe, Cionek, Fares; Lazzari, Missiroli, Murgia, Kurtic; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici

Arbitro: Riccardo Ros

Note:

Chievo-Spal: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Chievo-Spal: formazioni ufficiali

📣 QUESTO IL NOSTRO XI 💛💙

Chievo-Spal: probabili formazioni e pre-partita

Qui Chievo. Con la condanna ormai sicura della retrocessione, i clivensi scendono in campo per onorare la maglia. Il tecnico Di Carlo, nel suo collaudato 4˗3˗1˗2, ha scelto di lasciare fuori alcuni uomini importanti, come Giaccherini e Sorrentino, per provare a lanciare giovani interessanti, come Vignato. Non convocati Djordjevic e Bani, oltre a Barba e Leris per squalifica, in attacco ci saranno Meggiorini e Stepinski. Dubbio a centrocampo con Rigoni favorito su Dioussé. In difesa, invece, al posto di Bani agirà Andreolli.

Qui SPAL. Con l’obiettivo di raggiungere la definitiva salvezza con lauto anticipo, l’anno scorso sudata fino all’ultima giornata, la squadra di Semplici scenderà in campo con il consueto 3˗5˗2. A difendere i pali della porta estense ci sarà Viviano, sostenuto dal trio formato da Felipe, al posto di Vicari, Cionek e Bonifazi. A centrocampo, confermato Missiroli, con il ballottaggio tra Schiattarella e Murgia, insieme a Kurtic. In attacco, spazio a Petagna, probabilmente con Floccari, sostenuto sulle ali da Lazzari e Fares.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Cesar, Andreolli, Jaroszynski; Kiyine, Rigoni, Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Stepinski. Allenatore: Domenico Di Carlo.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Schiattarella, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici

Chievo-Spal: precedenti

Quella che andrà in scena al “Bentegodi” di Verona tra i padroni di casa del Chievo e la SPAL sarà la sfida numero 8 tra le due formazioni, per un bilancio che pende leggermente a favore dei clivensi con 3 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte. In Serie A, la formazione attualmente allenata da Di Carlo è imbattuta contro gli estensi, forte del successo dello scorso campionato (2˗1 con le due reti siglate da Inglese e l’autogol iniziale di Cesar) e dei due pareggi a reti inviolate in trasferta. In casa, infatti, i clivensi vantano 3 vittorie su 3 e, per l’occasione, i padroni di casa cercheranno di rafforzare il loro dominio casalingo con un’altra vittoria.

Chievo-Spal: arbitro

Sarà Riccardo Ros della sezione di Pordenone l’arbitro designato a dirigere la sfida tra Chievo e SPAL valida per la 35° giornata di Serie A. Per il fischietto friulano classe ‘85, originario di San Vito al Tagliamento e analista finanziario di professione, sarà la gara numero 15 in stagione, la prima in Serie A, dopo le 13 dirette in Serie B e una in Coppa Italia. A coadiuvare Ros saranno gli assistenti Caliari e Di Iorio, il Quarto Uomo sarà Illuzzi mentre alla postazione VAR siederanno Abisso e Tasso.

Chievo-Spal Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Spal sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.