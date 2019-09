Chiriches Sassuolo, il CT della Romania approva: «Grande colpo»

Chiriches Sassuolo, il difensore ottiene la benedizione del CT Contra: «I neroverdi hanno fatto un grande colpo, sarà importante»

Vlad Chiriches al Sassuolo è stato uno dei colpi degli ultimi giorni di mercato. Il difensore, ormai ex Napoli, va così a rinforzare la compagine di Ze Derbi. Anche il CT della Romania, Cosmin Contra, ha commentato l’operazione:

«Vlad è un giocatore molto importante per noi e per il Sassuolo. I neroverdi hanno fatto un grande acquisto, spendendo bei soldi, quindi penso lo utilizzeranno da titolare. Se giocasse spesso dal primo minuto, sarebbe meglio anche per la Nazionale