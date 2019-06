Cile-Uruguay, il peso di Rodrigo Bentancur

Anche quando l’Uruguay fa gare difensive, Rodrigo Bentancur sa rendersi prezioso per la sua Nazionale. Analisi della sua partita

La Celeste ha ottenuto il primo posto del girone in Copa America dopo aver sconfitto per 1-0 il Cile. Se nelle precedenti gare la squadra di Tabarez aveva dominato il palleggio, contro La Roja la gara è stata molto più difensiva e caratterizzata da prolungate fasi di non possesso.

Anche in questo frangente, Rodrigo Bentancur è stato importante per l’Uruguay. Il giocatore della Juve è il primatista dei suoi per passaggi effettuati (39), con una precisione del 79%. Inoltre, con 3 tackle vinti, è stato prezioso anche in fase difensiva.