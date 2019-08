Cinque esclusi per la lista Champions: la situazione della Juve

Sarri ha posto un problema non da poco: c’è un problema per la lista Champions. Ecco la situazione della Juve legata alla competizione

La Juve deve cedere, per il bilancio e per la lista Champions. La squadra bianconera ha vari esuberi e se il mercato in uscita non si sbloccasse, vari giocatori rimarrebbero fuori dalla lista. Il Corriere dello Sport analizza la questione.

Di giocatori cresciuti nel vivaio bianconero e realmente militanti nelle Youth della Juve c’è solo Pinsoglio: dei quattro possibili, ne verrà dunque inserito solo uno, “sprecando” così 3 posti. C’è inoltre una lista B nella quale è possibile inserire gli Under 21 che hanno militato almeno due anni nel club, ma in bianconero non ce n’è nessuno. Dei 27 giocatori in rosa, la Juve potrà dunque metterne solo 22 nella lista Champions. 5 profili dovranno rimanere fuori.