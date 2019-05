Il Cittadella ha i numeri dalla sua parte: la regola del 10 per la promozione in Serie A. Il Verona è avvertito

Non si può di certo dire che il Cittadella non abbia “programmato” la propria crescita. Con la finale dei playoff contro il Verona alle porte, sembra che i numeri siano dalla parte di Venturato. L’infallibile (fino ad ora) regola del 10: il Cittadella nasce ad inizio anni ’70.

Nel 1989, prima volta in C2. Dieci anni dopo, la promozione in C1. Nel 2000, arriva il salto in Serie B. Nel 2010, il sogno della Serie A si spegne in semifinale. Ora, siamo in piena regola del dieci per il salto ulteriore. Chissà che la cabala non abbia ragione anche questa volta…