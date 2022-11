Clamoroso al Trofeo de Campeones: Boca Juniors Racing finisce con 10 espulsi

Clamoroso al Trofeo de Campeones: otto giocatori espulsi nei minuti di recupero dei tempi supplementari dopo la rete decisiva del 2-1

Clamoroso nel Trofeo de Campeones (supercoppa argentina tra i campioni nazionali e i vincitori della coppa). Il Racing Club vince 2-1 contro il Boca Juniors al 118′ con già tre espulsioni alle spalle.

Dopo, l’arbitro Facundo Tello, inizia senza pietà ad estrarre rossi a raffica, sventolandone ben 10 e arrivando a fischiare la fine dell’incontro in anticipo perché il Boca, da regolamento, non aveva più il numero minimo di giocatori in campo (erano rimasti in 6) per poter continuare a giocare.