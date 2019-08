Clamoroso Stramaccioni: resta bloccato a Teheran e non può tornare in Italia

Andrea Stramaccioni, che in Iran allena l’Esteghlal da qualche mese, è stato bloccato all’aeroporto. Il visto turistico del tecnico sarebbe scaduto

Un vero proprio incubo. Si può riassumere così l’esperienza (per ora) di Andrea Stramaccioni in Iran sulla panchina dell’Esteghlal. L’ultima disavventura, infatti, ha impedito al tecnico di rientrare a Roma nella serata di giovedì per trascorrere qualche giorno in famiglia con la moglie ed i figli.

Secondo quanto riporta ‘Il Corriere della Sera’, al momento di prendere il volo che l’avrebbe dovuto portare da Teheran a Roma con scalo a Doha, Stramaccioni è stato bloccato dalla polizia aeroportuale per un visto turistico scaduto. Peccato che l’ex Inter abbia da qualche mese un regolare visto lavorativo.