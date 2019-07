Clip abbonamenti Napoli, quanti protagonisti azzurri: ma ne manca uno

Clip abbonamenti Napoli, quanti protagonisti azzurri tra le suggestive immagini selezionate: ma manca un allenatore recente…

Sono immagini decisamente suggestive quelle che caratterizzano “One city, one club, one passion“. Ovvero la clip confezionata dal Napoli per presentare la campagna abbonamenti al San Paolo.

Una carrellata di grandi protagonisti e grandi momenti da pelle d’oca. Una carrellata in cui, però, manca il volto di uno degli artefici del Napoli delle ultime stagioni: nel video, infatti, non si vede mai la figura di Maurizio Sarri…