Cluj, il patron Balaj: «Lazio? Pescata la migliore. Radu sta facendo la storia»

Il presidente del Cluj Balaj ha parlato della sfida contro la Lazio in Conference League. Le dichiarazioni

Nei playoff di Conference League il Cluj se la vedrà con la Lazio e il presidente rumeno Balj non vede l’ora:

“Il destino ha deciso che incontreremo l’avversario più difficile. Siamo felici che i nostri tifosi avranno l’opportunità di vedere la squadra al 3° posto in Italia. È una squadra a cui siamo emotivamente legati, perché ha un rumeno che sta facendo la storia in Italia, cioè Stefan Radu. Sono convinto che sarà un doppio confronto in cui avremo le nostre possibilità“.