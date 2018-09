Cognigni duro: «Mazzoleni provocatorio, migliore in campo dell’Inter»

Nuove proteste dell’Inter per la direzione di gara di Mazzoleni in Inter-Fiorentina. Anche il presidente Cognigni alza la voce

Dopo Antognoni e Pioli, arriva un’altra critica importante per l’arbitro Mazzoleni. La Fiorentina non ha digerito la direzione arbitrale dell’esperto arbitro nella sfida con l’Inter e ha deciso di alzare la voce. Dura la reazione del presidente Mario Cognigni che non le ha mandate a dire e ha usato parole pesanti nei confronti dell’arbitro di Inter-Fiorentina. Il numero uno viola ha parlato così in zona mista: «E’ stata una partita bellissima ma senza l’arbitro ci sarebbe stato maggiore spettacolo, le due squadre si sarebbero rispettate di più».

Poi l’attacco: «La direzione di Mazzoleni è stata insufficiente e provocatoria, ha gestito la gara a senso unico, è stato il miglior giocatore dell’Inter. Dispiace perché la Fiorentina ha giocato una grande partita, ha sfoderato una grandissima prestazione ma il Var crea mostri di protagonismo all’ennesima potenza. Di cosa parlo? Non mi riferisco solo all’episodio di Asamoah ma a tutta la partita, era evidente che l’arbitro volesse gestirla in una direzione unica ed è una coincidenza che sia andata come l’anno scorso. A Firenze siamo molto critici nei confronti della società, pensiamo con più attenzione alle cose che accadono».