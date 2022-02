ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Colantuono: «Salernitana, comincia un nuovo campionato. Battiamo lo Spezia». Le dichiarazioni del tecnico dei granata

Stefano Colantuono in conferenza stampa alla vigilia del match con lo Spezia.

NUOVA STAGIONE – «È parzialmente così perchè sono arrivati tanti altri giocatori, comincia una sorta di nuovo campionato che deve vederci protagonisti per quello che è il nostro tipo di campionato, a cominciare da domani, gara molto importante. Spero che ci facciano recuperare poi le altre due partite. Dobbiamo rimanere agganciati al treno della salvezza».

NUOVI ARRIVATI – «La rosa è cresciuta dal punto di vista numerico, ci sono più scelte, c’è più competizione. Finora siamo stati anche sfortunati per altri problemi oltre al Covid, con gli infortuni muscolari di Ruggeri e Mamadou Coulibaly. In virtù di questi infortuni e del Covid che è sempre in agguato, la società ha deciso di intervenire nel caso dovesse verificarsi qualche altro problema, come ce ne sono stati nelle ultime con Lazio o Napoli. Qualcuno ha bisogno di un minimo di tempo, non di più, per entrare in condizione. Alcuni dovranno farlo giocando, anche part-time. Abbiamo fretta e dobbiamo fare punti per rimanere in corsa fino alla fine».

SPEZIA – «Viene da un grande periodo, lo rispettiamo ma se facciamo le cose fatte bene possiamo giocarcela. Noi dobbiamo iniziare a vincere le partite, per raggiungere la salvezza, contro le nostre pari. Ce la possiamo giocare, faccio i complimenti per l’ultimo periodo ma noi dobbiamo vincere».