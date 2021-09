Venezia, Collauto: «Avere qui Ampadu motivo di vanto per i tifosi»

Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, ha parlato di Ampadu nella conferenza stampa di presentazione

«Ampadu non ha bisogno di presentazioni: è un ragazzo giovanissimo che nonostante l’età, ha giocato in alcuni dei migliori club europei ed ha raccolto quasi 30 caps con la Nazionale di calcio gallese. Averlo qui a Venezia è motivo di vanto per i nostri tifosi ed un orgoglio per tutto lo staff tecnico, che è stato capace di raccogliere l’opportunità e concludere velocemente la trattativa. In futuro sentiremo parlare di questo giocatore e sono certo che si rivelerà come un valore aggiunto per questa squadra».