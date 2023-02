Collina: «Rendiamo più comprensibile la decisione dell’arbitro dopo il Var»

Pierluigi Collina, presidente del Comitato arbitri della Fifa, spiega la sperimentazione che è in corso al Mondiale per Club in corso in Marocco

Pierluigi Collina, presidente del Comitato arbitri della Fifa, spiega la sperimentazione che è in corso al Mondiale per Club in corso in Marocco. Le sue parole all’Ansa:

«Abbiamo deciso di fare questo processo perché abbiamo ricevuto alcune richieste per rendere più comprensibile la decisione presa dall’arbitro dopo un intervento del VAR per tutti gli attori del calcio, ovvero gli spettatori allo stadio, o davanti alla televisione – spiega – Penso che offriremo qualcosa di utile, spero, quindi il mio pensiero è sicuramente positivo in questo senso. Spero che gli spettatori ne traggano beneficio. Siamo all’inizio, è la prima volta che lo facciamo, quindi certamente all’inizio potrebbe non essere perfetto, ma sono fiducioso che il risultato sarà positivo. Il nostro obiettivo era quello di proteggere gli arbitri o di non rendere il loro lavoro troppo difficile, di non metterli troppo sotto pressione. Per questo motivo la comunicazione inizierà solo dopo che la decisione sarà stata presa. Devo dire che ci sono altre esperienze in altri sport, come la NFL nel football americano, che lo fanno da molto tempo. Sembra che gli arbitri siano abbastanza a loro agio con questo. Nel calcio, la lingua potrebbe essere un problema, soprattutto quando devi fare questo annuncio in una lingua che non è la tua lingua madre. Potrebbe non essere così facile. Ma poiché l’annuncio sarà piuttosto conciso, sono molto fiducioso che gli arbitri si sentiranno a proprio agio con questo».