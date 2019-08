Colombarini: «Spal, il mercato è lungo, c’è ancora da fare qualcosa»

Simone Colombarini, patron della Spal, parla del mercato del club estense. Le parole dell’imprenditore sulle prossime operazioni

Il patron della Spal Colombarini parla del mercato del club ai microfoni di Telestense.

«Il mercato è davvero ancora lungo. Qualcosa da fare c’è, tenendo sempre d’occhio quello che è il budget fondamentale per il mantenimento in vita di questa società. Abbiamo sempre lavorato bene e fino adesso sono convinto che Vagnati riuscirà a mettere il mister nelle condizioni migliori per disputare un campionato che ci dovrà portare a raggiungere il nostro obiettivo. Speriamo di riuscire a farlo con discreta tranquillità e con qualche giornata di anticipo, come successo lo scorso anno» ha dichiarato il patron estense.