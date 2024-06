Colombia-Costa Rica: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo University Stadium l’incontro della Copa America Colombia-Costa Rica: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo University Stadium di Phoenix va in scena la partita della Copa America tra Colombia-Costa Rica, secondo turno del girone D. I primi hanno battuto il Paraguay all’esordio, mentre la Costa Rica è stata la grande sorpresa fermando per 0-0 il Brasile. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Colombia-Costa Rica, le probabili formazioni

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sanchez, Yerri Mina, Mojica; Rios, Lerma; Arias, James Rodriguez, Luis Díaz; Borré. Ct: Lorenzo.

COSTA RICA (5-3-2): Sequeira; Quiros, Calvo, Vargas, Mitchell, Lassiter; Galo, Aguilera, Brenes; Ugalde, Zamora. Ct: Alfaro.

Colombia-Costa Rica: orario e dove vederla in tv

Colombia-Costa Rica si gioca nella notte tra venerdì 28 giugno e sabato 29 giugno quando le lancette dell’orologio in Italia segneranno la mezzanotte. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia (canale numero 60) e su Mola Tv. Per vedere la partita in streaming sarà disponibile sull’app ed il sito di SportItalia per tutti e su Mola Tv per gli abbonati.