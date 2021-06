Colombia, due membri del gruppo squadra positivi al Covid: la nota

Ancora positivi al Covid nella nazionali che prendono parte alla Copa America: due casi nel gruppo squadra della Colombia

La Colombia comunica la positività di due membri del gruppo squadra: la nota ufficiale.

«Il corpo tecnico della Nazionale maggiore Colombiana riferisce che l’assistente tecnico Pablo Román e il fisioterapista Carlos Entrena sono risultati positivi al Covid-19, sebbene entrambi siano asintomatici. In ossequio ai protocolli di biosicurezza e alle normative locali, i due membri positivi dovranno rimanere in quarantena e non potranno avere contatti con terzi o membri della loro delegazione. Una volta trascorsi i 10 giorni di isolamento torneranno in ritiro, certificando di essere rimasti asintomatici».