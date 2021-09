Bayern Monaco: Coman subito in campo dopo l’intervento al cuore

Kingsley Coman potrà tornare subito in campo dopo l’intervento al cuore a cui è stato sottoposto ieri: ecco il comunicato del Bayern Monaco

Kingsley Coman ieri è stato sottoposto ad un piccolo intervento al cuore, come comunicato dal tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann. Rientro immediato in campo: sarà disponibile contro il Bochum, precisa il Bayern Monaco, gara in programma domani.

«Kingsley Coman non sarà disponibile per l’FC Bayern nella partita casalinga di Bundesliga contro il VfL Bochum. L’attaccante ha subito un piccolo intervento al cuore giovedì».