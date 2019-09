Comunicato Liverpool, dal comune: «Napoli pericoloso solo in campo»

Arriva la replica da parte del capo di gabinetto e direttore generale del comune di Napoli Auricchio dopo il comunicato del Liverpool

Dopo le scandalose dichiarazioni del Liverpool nel comunicato ai tifosi sulla trasferta di Champions League, arriva la risposta da Napoli. Si è espresso in merito il capo di gabinetto e direttore generale del comune, Auricchio.

Ecco le sue parole a Radio Marte: «Il Napoli sarà pericolosissimo in campo, ma la città sarà come sempre accogliente e lo abbiamo dimostrato negli anni. Poi è chiaro che esistono teste calde, ma abbiamo un’organizzazione adeguata delle forze dell’ordine che vigilerà in maniera perfetta».