Conceicao, parla il presidente del Porto Villas-Boas: «È un crack! Ecco qual è l’accordo con la Juve»

Conceicao: il presidente del Porto, Villas-Boas, ha parlato del trasferimento dell’esterno portoghese. Le sue dichiarazioni

Il presidente del Porto André Villas-Boas ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW dal Festival dello Sport a Trento. Le parole su Conceicao, arrivato in estata alla Juve dai portoghesi.

CONCEICAO – «È un crack, abbiamo fatto un accordo sul prestito di 7 milioni che può arrivare a 10. Vediamo come andrà. Un talento come lui costa tanto ed è per questo che la Juventus ha pagato questo valore. Abbiamo deciso che era meglio per tutti fare questo anno di prestito, sta facendo bene, peccato per l’espulsione e l’infortunio ma è un bravissimo giocatore che può arrivare ad un punto molto alto».