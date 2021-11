Conferenza stampa Acerbi: «Fatti passi in avanti, ma si sta giocando troppo»

Conferenza stampa Acerbi: il difensore della Lazio analizza il match di domani contro la Lokomotiv Mosca

(-Inviato Lazionews24 a Formello) La Lazio scenderà in campo domani per affrontare la Lokomotiv Mosca in Europa League e Francesco Acerbi ne parlerà oggi davanti ai cronisti.

Oggi, alle ore 12.15, nella sala conferenze di Formello, il difensore biancoceleste risponderà, al fianco del tecnico Maurizio Sarri, alle domande dei cronisti presenti per presentare la gara.

L’inizio della conferenza è stato rimandato alle 12:45.

CONDIZIONE FISICA – «Sto abbastanza bene, cerco di tenermi bene sia mentalmente e fisicamente e cerco di dare il meglio. Ci può stare avere alti e bassi, ma l’importante è stare sempre sul pezzo»

CONCENTRAZIONE – «Stiamo facendo passi avanti, vanno collaudati i dettagli che fanno la differenza. Noi stiamo dando tutto ma forse non basta. Certe volte siamo un pò disattenti e forse dobbiamo farci un esame di coscienza»

TROPPE PARTITE – «Si sta cercando di fare qualcosa per il bene di tutti. Sono tante partite, ne va anche della nostra salute »

OBIETTIVO PERSONALE E DI SQUADRA – «Voglio sempre migliorare questo mi fa stare sempre sul pezzo, poi domani dobbiamo dobbiamo assolutamente vincere»

