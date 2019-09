Conferenza stampa Adjapong: «Obiettivi salvezza e riscatto»

Claud Adjapong si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Le sue parole

TRATTATIVA – «È stata una trattativa lunga, avevo già detto al Sassuolo che volevo fare esperienza siccome lo scorso anno non ne avevo avuto la possibilità. Sono qua per aiutare la squadra a salvarsi, cercherò di dare il massimo»

OBIETTIVI – «Essere riscattato, ce la metterò tutta affinché l’Hellas mi riscatti. Sta solo a me dimostrare, devo dare tutto in allenamento e in partita»

INIZIO DI STAGIONE – «Forse nessuno si aspettava un avvio così. Con il Bologna molti si sarebbero aspettati una goleada, ma con quello che ci trasmette il mister abbiamo portato a casa un punto. Abbiamo vinto a Lecce e domenica contro una grande squadra li abbiamo fatti faticare. Abbiamo dimostrato di crederci. Se non ci fosse stato quel rigore non so se avrebbero segnato, avevamo la bava alla bocca e penso si sia visto»