Conferenza stampa Allegri: «Dobbiamo chiudere bene il girone. Ecco chi giocherà»

Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida contro il Malmoe. Le dichiarazioni del tecnico

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Malmoe.

GIOCATORI A DISPOSIZIONE – «Domani giocheranno Perin, Rugani, Alex Sandro e Rabiot. Domani vediamo come sta Kean ch ha preso un colpo domenica. De Sciglio è tornato e spero di dargli minutaggio. Domani dobbiamo chiudere bene il girone per prepararci al meglio alla sfida di campionato».

KULUSEVSKI – «Stamattina è stato operato, tutto a posto. Dovremo averlo a disposizione lunedì prossimo».

GIOVANI DELL’UNDER 23 – «De Winter e Miretti vengono con noi, Soulé è qui da 1 anno e mezzo e non può giocare. Vedremo se dare minutaggio. C’è chi lo merita, stanno facendo bene».

BONUCCI – «Sta bene, i difensori stanno bene come tutta la squadra. Domani potrà essere della partita».

KULUSEVSKI SUL MERCATO- «Del mercato non parlo, dispiace che non sia a disposizione ma dovevamo intervenire altrimenti le cose sarebbero peggiorate in avanti. Abbiamo deciso di fermarlo e sarà a disposizione dalla prossima settimana».