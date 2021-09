Conferenza stampa Allegri: «Il Milan ha certezze importanti, noi in crescita»

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della partita contro il Milan

PARTITA – «Sarà Juve-Milan. È una delle partite più importanti se non la più importante. Serve una bella prestazione perché abbiamo solo un punto, dando seguito alla Champions. Già da un anno e mezzo giocano molto bene, con autorevolezza e sicurezze. Giocano insieme da quasi tre anni, hanno certezze importanti. Noi stiamo crescendo, negli ultimi giorni siamo stati tutti insieme. Ma la partita di domani è più importante per loro che per noi».

TURNOVER – «Non è matematica. Ho tre dubbi: uno in difesa, uno a metà campo e uno in avanti. Deciderò domani. Abbiamo ancora 5 partite da qui alla sosta, l’importante è che tutti si sentano partecipi dall’inizio o a a gara in corso. Ci sono 5 cambi e tutti devono essere pronti ad aiutare».

CHIESA – «È uno dei dubbi. A destra rende molto di più, davanti gli serve una punta. Fa fatica a fare la punta centrale. A sinistra a qualità che lo portano a venire dentro per sfruttare uno contro uno e tiro. Deve ancora crescere nella lettura e nei tempi. Poi ha le sue qualità nel dribbling e nel tirare in porta, ma ci sono cose che deve migliorare».

