Conferenza stampa Ancelotti: «Sfideremo la squadra più forte in Europa, sarà stimolante»

Conferenza stampa Ancelotti: le parole del tecnico del Napoli alla vigilia della sfida contro il Liverpool di domani sera

Domani sera il Napoli affronterà i Campioni d’Europa in carica allo stadio San Paolo. Una sfida elettrizzante, che Carlo Ancelotti presenta così in conferenza stampa.

MATCH – «Ci aspetta una partita simile a quella dello scorso anno. Ci sarà tanta intensità e dobbiamo essere bravi ad interpretare bene il match. Dobbiamo giocare una partita equilibrata cercando di imporre il nostro gioco con la nostra qualità. Il Liverpool è cresciuto in termini di fiducia e consapevolezza. Sono i favoriti per vincere la Premier League perché sono davvero una grande squadra».

LOZANO – «Innanzitutto è un ragazzo umile e disponibile. Deve ancora mostrare tutto il suo potenziale, sono sicuro che lo farà soprattutto per la sua intelligenza e la sua generosità»

FORMAZIONE – «Non dobbiamo snaturare la nostra identità e la nostra idea di gioco. Chiaro che bisogna prendere spunto sia delle cose buone che dei problemi che abbiamo avuto contro di loro. L’anno scorso difendemmo molto bene. In una partita del genere sarà fondamentale difendere bene, e poi servirà la qualità dei nostri giocatori che devono fare la differenza in serate come quella di domani»