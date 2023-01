Conferenza stampa Baroni: «Spezia avversario ostico. Vialli? Lascia un vuoto enorme»

Conferenza stampa Baroni, l’allenatore del Lecce ha parlato alla vigilia della sfida contro lo Spezia: le dichiarazioni

INDISPONIBILI – «Sono tutte problematiche particolari, tutti hanno avuto piccoli rallentamenti. Come dico al mio staff, io guardo solamente chi ho a disposizione. Per tutto il resto ci sono i dottori».

SPEZIA – «Affronteremo un’avversaria ostica, su un campo difficile. Loro in casa hanno un atteggiamento importante, sono una squadra di qualità ed intensità. Occorrerà una squadra che, come sta facendo in questi momenti, non sbaglia niente. Dopo una vittoria come quella con la Lazio, in cui il gruppo ha speso tantissimo, conteranno molto le energie mentali. Dobbiamo andare avanti con il nostro ritmo».

VIALLI – «Ricordo straordinario, bello sotto tutti gli aspetti, un compagno di grandissimo valore. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. E poi il calcio perde un personaggio pazzesco, un uomo che ai più bisognosi ha sempre dato tanto. Ci siamo incrociati la prima volta con la Nazionale juniores, è stato mio capitano nell’Under 21 e lascia un vuoto enorme».