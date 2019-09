Conferenza stampa Bastos: «Domani sarà una sfida difficilissima»

Conferenza stampa Bastos: le parole del difensore della Lazio alla vigilia del match contro il Cluj di domani

Insieme a Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa anche Bastos, alla vigilia della sfida contro il Cluj di domani.

OBIETTIVI – «Provo sempre a dare il mio meglio. Per me è buono quando c’è competizione, che aiuta tutti noi a lavorare di più. Ogni giorno lavoro per cercare di giocare».

CLUJ – «Il Cluj è una squadra molto fisica, domani sarà una partita difficile. Noi siamo pronti e proveremo a fare una bella prestazione, sperando di vincere»