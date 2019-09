Conferenza stampa Bonucci: «Giocare la Champions è un sogno»

Conferenza stampa Bonucci: il difensore bianconero interviene alla vigilia di Atletico Madrid Juve dal Wanda Metropolitano

Leonardo Bonucci parla in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid Juve. Le sue parole dal Wanda Metropolitano.

CHIELLINI E GODIN – «Due leader. Per noi Giorgio è una perdita importante. Anche Godin è un giocatore che ha dimostrato di essere un leader».

CHAMPIONS – «Giocare la Champions è un sogno. Domani sera ci aspetterà una battaglia per l’Atletico in casa dà sempre qualcosa in più e mette in campo caratteristiche di battaglie. Noi cercheremo di fare la nostra partita mettendoci al pari loro a livello di cattiveria agonistica».

DE LIGT – «È un ragazzo giovane che avrà tempo di adattarsi e diventare uno dei migliori al mondo. Lui sta attraversando un percorso di adattamento come lo sto attraversando io, le richieste del mister sono ben precise».

SCUDETTO O CHAMPIONS – «Quando indossi questa maglia non puoi dare qualcosa per qualcos’altro».