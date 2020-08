Conferenza stampa Bonucci: «Contro il Lione ci giochiamo una parte decisiva della stagione»

Conferenza stampa Bonucci: le parole del difensore bianconero alla vigilia del match contro il Lione. Le sue dichiarazioni

Leonardo Bonucci parla in conferenza stampa alla vigilia del delicato match di Champions League contro il Lione. Le dichiarazioni del difensore bianconero.

GRUPPO – «Tutti noi, ognuno con un piccolo gesto e una piccola parola, può fare la differenza nel gruppo, come singolo e come squadra. Sarà fondamentale l’adrenalina nello spogliatoio, ma ci sarà grande entusiasmo e grande voglia».

LIONE MOTIVATO – «Dobbiamo guardare noi. Stiamo bene, abbiamo voglia di giocare questa partita dopo la vittoria dello Scudetto. Vogliamo fare una grande partita e ribaltare il risultato».

TROPPI GOL SUBITI – «L’abbiamo analizzato. Come abbiamo dimostrato in partite importanti, con Inter e Lazio, possiamo far bene facendo un grande lavoro di squadra. Sono i dettagli a fare la differenza, a partire dagli attaccanti e a seguire».

MOTIVAZIONI – «In queste partite la giusta tensione arriva da sola. Ci giochiamo una parte importante della stagione, ma c’è la volontà di fare una grande prestazione».