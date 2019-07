Conferenza stampa Borini: «Giampaolo? È divertente e coinvolge»

Conferenza stampa Borini: «Giampaolo ha idee diverse rispetto a come giocavamo, ma è divertente e coinvolge di più»

Fabio Borini, attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Benfica valida per l‘International Champions Cup. Le sue parole:

«Giampaolo? Sono idee diverse e più complesse rispetto a come giocavamo prima. Ma è più divertente e ti coinvolge di più. Non aspettiamo la partita e l’avversario, ma lo affrontiamo. Il Milan che ho conosciuto da piccolo ha sempre fatto così. Questo gioco rispecchia le nostre caratteristiche. Come mi vedo a settembre? In attesa della nascita di mia figlia».