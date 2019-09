Conferenza stampa Conte: «Ci aspetta un ciclo difficile. Entusiasmo giusto ma va dosato»

Conferenza stampa Conte: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida contro l’Udinese di domani a San Siro

Conferenza stampa di vigilia per Antonio Conte che domani sera sfiderà l’Udinese di Igor Tudor a San Siro. Ecco le parole del tecnico nerazzurro.

UDINESE – «Sempre particolare preparare la partita dopo la sosta. Sarà una gara difficile, l’Udinese è un’ottima squadra, fisica, brava nelle ripartenze e sui calci da fermo. Ci aspettano 7 partite impegnative, scopriremo a che punto siamo».

CICLO – «Abbiamo tante partite impegnative, tra cui c’è la prima di Champions e avversarie come il Barcellona. Non è questione di misurare le ambizioni, è questione di fare del nostro meglio. Concentriamoci di partita in partita e affrontiamole al massimo della concentrazione. Per noi la partita della vita è domani contro l’Udinese. Vogliamo fare una buona prestazione e continuare a mantenere alto questo entusiasmo che si è creato e che deve essere sempre dosato»

AFFETTO TIFOSI – «Sono onesto, mi fa piacere che i tifosi mi abbiano accolto così ma io ho sempre detto che io sono questo nel bene e nel male. Dò tutto me stesso quando inizio a lavorare per un nuovo club. Mi impersonifico, entro totalmente nel club e nella storia del club e cerco di trasferire questo anche ai calciatori»

LUKAKU – «Romelu è entrato nel pianeta Inter nel miglior modo possibile, con umiltà, disponibilità e con il sorriso. E’ stato importante perché il resto del gruppo ha capito subito e lo ha accolto nella maniera migliore. Oltre ad avere qualità calcistiche importanti ha doti umane. Un ragazzo di valore, buono, che si mette a disposizone della squadra. Durante la partita non deve per forza fare gol, è molto altruista. Il suo primo pensiero è il bene della squadra. E’ un giocatore per noi importante».