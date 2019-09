Conferenza stampa Conte: «Importante partire bene. Lukaku da valutare»

Conferenza stampa Conte, ecco le parole del tecnico alla vigilia del debutto in Champions League dell’Inter contro lo Slavia Praga

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro lo Slavia Praga. Queste le sue parole:

«Le condizioni di Lukaku? Faremo le valutazioni del caso. Sicuramente se dovesse giocare sarà perché ha dato le necessarie garanzie. Quando inizi un percorso servirebbe tempo per cercare di far capire ciò che vuoi ai giocatori. Al tempo stesso la Champions è uno stimolo per me e soprattutto per i calciatori e i tifosi. Sarà importante partire col piede giusto. Affronteremo una squadra che ha fatto benissimo lo scorso anno e lo sta facendo anche oggi».