Conferenza stampa Conte: «La Juve? Sarà un’amichevole importante»

Conferenza stampa Conte: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida contro la Juve a Nanchino

Antonio Conte si è presentato in sala stampa per parlare alla vigilia della sfida contro la Juve nell’International Champions Cup. Le parole del tecnico nerazzurro.

JUVE – «Giocare queste partite aiuta ad assimilare ancora di più i concetti di gioco su cui lavoriamo, in fase di possesso e non possesso. Si analizzano le cose positive e negative al fine di migliorarsi. Contro la Juventus sarà un’amichevole importante, è un momento in cui entrambe siamo ancora in preparazione. Sia noi che loro cercheremo di giocare una buona partita e speriamo di vedere dei miglioramenti al di là del risultato»

VECINO E GODIN – «Vecino veniva da un infortunio e quindi sta lavorando, nel rispetto dei tempi di recupero anche se siamo molto vicini. Godin ha iniziato gli allenamenti con noi, sono due ottimi giocatori e sono felice di averli a disposizione».

OBIETTIVI – «Serve tempo per creare una base solida per portare il club al livello a cui compete. I cambiamenti che sta portando la nuova proprietà sono sotto gli occhi di tutti»