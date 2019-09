Conferenza stampa Corini: «Vi siete dimenticati di un anno di lavoro»

Conferenza stampa Corini, l’allenatore del Brescia presenta la sfida di domani contro l’Udinese: «Sappiamo quello che siamo»

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara dei suoi contro l’Udinese. Ecco le parole del tecnico:

«Prendo atto che vi siete dimenticati di un anno di lavoro, prendo atto che vi siete dimenticati che abbiamo fatto tre punti in tre partite e che abbiamo messo sotto il Bologna per cinquanta minuti. Sappiamo quello che siamo. I giocatori sono rimasti delusi come tutti i tifosi del Brescia. Dal mattino dopo siamo ripartiti come sempre abbiamo fatto e con la giusta consapevolezza, mantenendo i nervi saldi».