Conferenza stampa D’Aversa: «Darmian top. Non sottovalutiamo Cagliari»

Roberto D’Aversa a caccia di un successo casalingo in occasione della sfida alla terza giornata tra il suo Parma e il Cagliari di Maran

D’Aversa invita il Parma a non sottovalutare il Cagliari nonostante gli zero punti in classifica. Ecco le parole del mister in conferenza.

«Darmian si è presentato come uno dei migliori nei test nonostante non fosse al centro del progetto nella vecchia squadra. Se noi seguiamo il percorso della stampa e di quello che si è scritto sul Cagliari, sono situazioni che possono portare vantaggi a loro se pensiamo di sottovalutarli».