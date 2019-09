Conferenza stampa D’Aversa: «Ottima prestazione, risultato bugiardo»

Conferenza stampa D’Aversa: le parole del tecnico gialloblù dopo la sconfitta contro il Cagliari al Tardini

Il Parma non riesce a vincere in casa. Due sconfitte casalinghe consecutive e tre punti in tre partite. Roberto D’Aversa è ovviamente molto deluso in conferenza stampa. Le sue parole.

MATCH – «Serie A non ricordo di aver visto un’ottima prestazione come oggi, però ragiono sul risultato finale che dice 3-1 Cagliari. Si è creato molto ma alla fine conta il risultato, la differenza l’ha fatta la voglia di portare a casa il risultato. E’ chiaro che il primo gol nasce da palla inattiva anche se si è sviluppata con una deviazione, credo che alcune situazioni si possano evitare anticipandole perché in Serie A le qualità tecniche e fisiche aumentano. C’è rammarico maggiore per i piccoli errori che hanno influenzato il risultato»

KARAMOH – «Io devo guardare a tutto: stiamo creando troppe aspettative intorno al ragazzo. Sprocati ha fatto male? Kulusevski? Se non fosse entrato Cornelius mi avresti chiesto di lui?»