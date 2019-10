Conferenza stampa D’Aversa: «Dovremo togliere entusiasmo alla Spal»

Conferenza stampa D’Aversa, ecco le parole dell’allenatore del Parma alla vigilia del match contro la Spal

L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro la Spal di Semplici. Queste le parole del tecnico:

«A livello fisico la squadra sta molto bene, ma la cosa più importante è la testa. Con la Spal ci vuole equilibrio, dobbiamo ragionare sugli avversari. Sono bravi a venirti ad aggredire alti, faranno di tutto per metterci pressione giocando anche in casa. Scenderanno in campo per vincere, sono una squadra che è brava ad aggredirti e a fare anche una fase d’attesa. Sta a noi essere bravi con la palla tra i piedi, sarà fondamentale non dargli entusiasmo».